وأورد المصدر، أن جثة جيمس لو ميسورييه، عثر عليها في وقت مبكر الاثنين، بالقرب من منزله بمنطقة "بك أوغلي" في مدينة إسطنبول، من قبل مصلين كانوا في طريقهم للمسجد لأداء الصلاة.

وأعلنت السلطات التركية، فتح تحقيق في وفاة مؤسس "الخوذ البيضاء"، مضيفة أن الشرطة تعتقد أنه سقط ميتا.

وقالت الشرطة التركية، إن المعاينة التي قامت بها، الاثنين، أثبتت أن أحدا لم يدخل أو يغادر منزل الراحل وقت الوفاة.

وكان لو ميسورييه يقدم نفسه على حسابه الشخصي في موقع تويتر بأنه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "ميدي للإنقاذ"، التي أسست ودربت "الخوذ البيضاء" المعروفة أيضا بالدفاع المدني السوري.