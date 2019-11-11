ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة كتالونيا قوله، إن محتجين أغلقوا نقطة حدودية على الطريق السريع "إيه.بي-7" الذي يربط بين الإقليم وفرنسا.

وقطع نحو 80 شخصا الطريق السريع عند نقطة "لا جونكيرا" الحدودية، بعضهم كان على الجانب الفرنسي والبعض الآخر على الجانب الإسباني.

وأعلنت جماعة "تسونامي الديمقراطية" السرية، التي نظمت احتجاجات حاشدة، منها احتجاج في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قطع الطريق.