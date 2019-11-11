وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ.

وتشهد هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، تظاهرات مستمرة منذ 5 أشهر، للتنديد بتدخل بكين المتزايد في شؤونها.

وحذرت الصين من أنها لن تسمح بـ"أي نشاط" من شأنه إثارة انقسام في البلاد أو تهديد الأمن القومي، داعية إلى "تعزيز الشعور الوطني" في المدينة.

ودعت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى اعتماد "خط أكثر تشددا" حيال المتظاهرين المطالبين بمزيد من الحرية في هونغ كونغ، بعد تظاهرات جديدة وأعمال عنف جرت في نهاية الأسبوع إثر توجه بكين لتشديد قبضتها على المدينة.