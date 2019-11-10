وقالت وزارة الدفاع التركية إن انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في شمال شرق سوريا قرب بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها تركيا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، ملقية باللوم في الهجوم على المقاتلين الأكراد.

وقبل نحو شهر، اجتاحت تركيا وفصائل سورية موالية لها شمال شرقي سوريا من أجل طرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرهم خطرا عليها، وسيطرت على نحو 120 كيلومترا من الأراضي السورية على طول الحدود.

ودعت الجماعات الكردية القوات السورية الحكومية الى وقف التقدم العسكري التركي، ومنذ ذلك الحين اشتبكت قوات الجيش السوري مع القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة، برغم هدنة مضطربة توسطت فيها روسيا.