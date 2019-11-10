وذكرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز أنها تتوقع خطرا محدقا للحرائق في مناطق واسعة بالولاية الأكثر كثافة بالسكان في أستراليا بما في ذلك سيدني أكبر مدن البلاد.

وأضافت على تويتر "في ظل انتشار حرائق كثيرة، ستكون المنازل والأرواح في خطر. إذا هددتك الحرائق، ربما لا تستطيع الحصول على المساعدة".

وأدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل 3 أشخاص منذ يوم الجمعة عندما سجلت الولاية عددا قياسيا من الحرائق الخطيرة.

ودُمر ما لا يقل عن 150 منزلا، وحتى صباح اليوم الأحد كان هناك ما يربو على 70 حريقا في نيو ساوث ويلز منها 36 خارج السيطرة.