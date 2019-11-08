وأضاف أن مركز الزلزال، الذي قدرت شدته في البداية بست درجات، جاء على بعد 65 كيلومترا من هراواباد.



وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وأوضح المركز ان هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت غرينتش).



وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.



وذكرت وكالة أنباء فارس أنه لم تصل لغاية الآن أي تقارير تفيد بوقوع أضرار جراء هذه الزلزال.