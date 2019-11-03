وبحسب وسائل إعلام إيرانية، ذكر مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والعسكرية حسين ذو الفقاري، أنه جرى اعتقال 7 أشخاص من مشجعي فريق تراكتور تبريز، بعدما تبنوا شعارات لا علاقة لها بالرياضة.

وأضاف الفقاري، أنه السلطات الأمنية تلاحق مشجعين آخرين، قال إنهم شاركوا في كتابة الشعارات ذات النزعة الانفصالية.

ومساء الجمعة، واجه تراكتور تبريز نظيره استقلال طهران ضمن الدوري المحلي، وانتهت المباراة بفوز الأول بنتيجة 4-2.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر ترديد عدد من أنصار الفريق شعارات منها "تركيا"، وأخرى تطالب باستقلال الإقليم الأذري عن إيران.

وتنظر إيران بعين الشك لسكان المنطقة القريبة من حدود تركيا وترى أن لديهم نزعة انفصالية، فيما يقول السكان إنهم يتعرضون للاضطهاد أسوة بغيرهم من الشعوب غير الفارسية، التي تعاني سياسات نظام الملالي.

ويقول هؤلاء إن هناك توجها عنصريا من قبل النظام ضد السكان بسبب أصولهم العرقية.

وبين الحين والآخر، تخرج مطالب من الإقليم الأذري يطالب فيه السكان من القومية التركية والأذرية بالحصول على حقوقهم، مثل تدريس لغاتهم القومية إلى جانب اللغة الفارسية.

ويعيش في إيران إلى جانب الفرس 6 قوميات، هي الأتراك والعرب والأكراد والبلوش والتركمان، ويعتبر الأتراك أصحاب أكبر قومية في إيران بعد الفرس.