وقالت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية، إن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة تمشط المنطقة بحثا عن ناجين، في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن طائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.

وتسمى الجزر تاكيشيما باليابانية. وتسيطر عليها كوريا الجنوبية بواسطة فرقة صغيرة من خفر السواحل.