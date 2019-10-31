وضرب الزلزال جزيرة مينداناو، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في نفس المنطقة حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص الثلاثاء.

وكانت الهيئة الجيولوجية الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.