وصوت 299 نائبا لصالح اقتراح جونسون بينما صوت 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضوا واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه.

وتقول أحزاب المعارضة إنها تريد إجراء انتخابات، ولكن ليس بشروط رئيس الوزراء

ويخطط الديمقراطيون الليبراليون المعارضون والحزب الوطني الأسكتلندي لمحاولة تأمين انتخابات 9 ديسمبر باستخدام إجراء مختلف.

تأتي هذه المشاحنات في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح بريطانيا مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ بريكست، والذي كان من المقرر أن يتم في 31 أكتوبر .

وقال جونسون في خطاب وجهه لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه بموجب القانون البريطاني "لا أملك أي سلطة تقديرية بخلاف تأكيد موافقة المملكة المتحدة على هذا التمديد".

ووصف جونسون التأجيل بـ"غير المرغوب" وقال إنه "مفروض على هذه الحكومة ضد إرادتها". وطلب التأجيل امتثالا لأوامر البرلمان،

وقال جونسون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 في خطابه إنه "لن يكون هناك تمديد آخر بعد الحادي والثلاثين من يناير ".