واعتقلت السلطات الأربعة أثناء احتجاجهم على مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب حكومة كوريا الجنوبية بدفع مزيد من الأموال للمساعدة في تغطية تكاليف الإبقاء على القوات الأميركية هناك.

وذكرت محكمة منطقة سول المركزية، الثلاثاء، أن قضاتها أصدروا أوامر اعتقال بحق الطلاب الأربعة، بسبب مخاوف من محاولتهم الفرار أو تدمير أدلة.

ورفض القضاة اعتقال ثلاثة طلاب آخرين شاركوا بشكل أقل في الاحتجاج، وكانوا أكثر تعاونا مع سلطات التحقيق.

واعتقلت الشرطة في البداية 19 طالبا جامعيا بعد ظهر الجمعة في مقر السفير الأميركي هاري هاريس، بعد أن استخدم 17 منهم سلالم فولاذية لتسلق جدار المجمع، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة، قبل أن يسيطر عليهم رجال الشرطة.