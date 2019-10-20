وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد للصحفيين إن لوبيز أوبرادور أبلغ ترامب في اتصال هاتفي بأن التكنولوجيا يمكن أن تستخدم في وقف دخول الأسلحة المكسيك، وإن ترامب رد على ذلك قائلا "فكرة جيدة".

واتفق الرئيسان على أن يجتمع مسؤولون أميركيون ومكسيكيون في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الاختيارات والإعلان عن إجراءات "لتجميد" واردات الأسلحة غير القانونية إلى المكسيك وكذلك من خلال المعابر الحدودية الأميركية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات قوات الأمن في مدينة كولياكان شمال غرب المكسيك، الخميس، وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان نجل زعيمهم المسجون بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام سجن في أعمال عنف صدمت البلاد.

وزادت الفوضى التي شهدتها كولياكان، وهي معقل منذ فترة طويلة لعصابة سينالوا التي يتزعمها خواكين جوزمان، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولى السلطة في ديسمبر متعهدا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار منذ أكثر من عقد.