وقال ديدي براسيتيو: "اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح"، مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون الشخصين أمام جامعة محلية بعد الهجوم على ويرانتو (72 عاما).

وأعلن المتحدث باسم مستشفى بركاه، أن ويرانتو أصيب "بطعنتين عميقتين"، لكنه لم يفقد الوعي وحالته مستقرة، مؤكدا أنه قد ينقل إلى العاصمة جاكرتا وقد يحتاج إلى جراحة.