ونسبت المجلة إلى المصدر قوله: "قلة قليلة في باريس وبرلين تبدي استعدادا لبحث عرضنا، لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يحثا بارنييه (كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي) على فعل ذلك ما لم تقل أيرلندا إنها تريد التفاوض".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن بوريس جونسون أبلغ ماكرون بأنه "لا ينبغي أن تتكون لدى الاتحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر".

ويأتى تحذير جونسون لماكرون من أنه لن يطلب تأجيلا جديدا لموعد "بريكست"، على الرغم من أن البرلمان البريطاني أقر مؤخرا قانونا يجبره على طلب هذا التأجيل إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون وصف هذا القانون بأنه "فعل استسلام"، معتبرا أنه يضعف موقفه التفاوضي مع بروكسل.

وبحسب مصدر في داونينغ ستريت فإن "المملكة المتحدة قدمت عرضا كبيرا وهاما، ولكن حان الوقت للمفوضية (الأوروبية) لإبداء استعدادها لتقديم تنازلات".

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، فإن ما عرضه جونسون هو "الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق -ما يريده كل طرف- حتى نتمكن من المضي قدما وبناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن جونسون أوضح لماكرون أنه "لكي يكون ذلك ممكنا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم التنازلات ذاتها التي قدمتها المملكة المتحدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

كما أبلغ جونسون ماكرون بأنّ خطته تحظى بدعم البرلمان خلافاً لما كانت عليه حال الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه النواب ثلاث مرات.