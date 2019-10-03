وذكر بيان للنائب العام المصري، الخميس، أن النيابة العامة قد استجوبت المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات "مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذا قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات الاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لا سلكية بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة".

وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد، وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة قراراها بإخلاء سبيلهم، حسب البيان.

وختم بيان النائب العام: "هذا وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما نسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية".