وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات مقاتلة أسقطت طائرة مسيرة مجهولة المصدر قادمة من سوريا، انتهكت المجال الجوي التركي ست مرات.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر: "أسقطت طائرتين (تركيتين) من نوع إف 16 طائرة بدون طيار اخترقت أجواءنا ست مرات".

وأوضحت أن "الطائرتين التركيتين انطلقتا من قاعدة إنجيرليك الجوية"، كما أرفقت التغريدة بصور للطائرة المسيرة مع التأكيد أن مصدرها لا يزال مجهولا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وعثرت قوات من الدرك التركي على حطام الطائرة في قاعدة "تشيلديروبا" بمحافظة كيليس، وفق الوزارة.

وكانت تركيا قد أسقطت في عام 2015، مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 24"، على الحدود التركية السورية، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين موسكو وأنقرة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وقتها الخطوة بأنها "طعنة في الظهر". لكن العلاقات تحسنت بعد ذلك بين البلدين من أجل العمل معا حول النزاع السوري.



