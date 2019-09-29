وفي مقابلة بثت الأحد مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة (إن بي سي) الأميركية، اتهم ظريف الولايات المتحدة ببدء حرب إلكترونية على بلاده، وحذر من أن "أي حرب تبدأها واشطن لن تكون قادرة على إنهاءها".

وأجريت المقابلة في نيويورك، التي زارها ظريف الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدمت إن بي سي نسخة جزئية، السبت.

وأجاب ظريف على سؤال عما إذا كان التدخل السايبري في الانتخابات الأميركية تكتيكاً تتخذه إيران كروسيا؟ قائلاً: "ليست لنا أي أولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها".

وقال ظريف في وقت لاحق: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر . لكن هناك حرب إلكترونية مستمرة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى ""ستاكس نت"، وهو فيروس كمبيوتر يُعتقد على نطاق واسع أنه مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويلقى عليه اللوم في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في محاولة لإلحاق الضرر ببرنامجها النووي.