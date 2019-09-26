وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة كينداري بجزيرة سولاويسيي، هاري ج هارت، إن طالبا أصيب بجروح في الصدر، وتوفي.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق مئات الطلاب الذين كانوا يلقون الحجارة ويحاولون الوصول إلى مبنى تشريعي.

وفي حادث منفصل، قال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان إن رجلا انهار وتوفي فيما بعد، عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب عدة قنابل من الغاز المسيل للدموع على حشد حاول إشعال النار في موقع للشرطة الأربعاء.

وغضب المتظاهرون من إقرار البرلمان القانون الأسبوع الماضي تقليص سلطة لجنة القضاء على الفساد، وهي هيئة رئيسية تكافح الكسب غير المشروع المتفشي في البلاد.