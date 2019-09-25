وأشار شنكر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البيان البريطاني الفرنسي الألماني الذي يدعم واشنطن في تحميل طهران مسؤولية الهجوم على أرامكو السعودية، "إشارة إيجابية جدا".

وفي وقت سابق، حمل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت معملي أرامكو، مطالبين النظام الإيراني بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد".

وأضاف بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أظهر صبرا استراتيجيا ضد إيران واختار طريق الدبلوماسية والعقوبات لكن الصبر لن يكون لانهائياً".

وأوضح شنكر أن الهجمات الإرهابية على منشأتي أرامكو منفصلة تماما عن حرب في اليمن. في إشارة واضحة منه إلى أن الهجوم لم يأتي من الأراضي اليمنية.

وفي ما يخص الملف للبناني، قال المبعوث الأميركي الخاص، " لدينا قلق شديد لما يحدث في لبنان".