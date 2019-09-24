وقال مكتب التحقيقات إن الجندي ناقش خطط لتفجير شبكة أخبار أميركية كبرى، كما ناقش السفر إلى أوكرانيا للقتال مع جماعة يمينية متطرفة عنيفة، وأنه وزع معلومات على الإنترنت بشأن كيفية صنع القنابل.

كما أشارت السلطات إلى أن الجندي، غاريت وليام سميث، حارب على الإنترنت، المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أورورك.

وكشف عميل فيدرالي أميركي أنه تخفى واستطاع التحدث مع سميث في موقع دردشة على الإنترنت، كشف فيها الأخير نيته بالقيام بهجوم في الولايات المتحدة.

وكان سميث على اتصال مع أميركي آخر، يدعى كريغ لانغ، الذي سافر إلى أوكرانيا وقاتل مع جماعة يمينية هناك باسم "الجناح اليميني".