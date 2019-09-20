وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتيغاس على تويتر "طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتّحدة كانا منخرطين في أنشطة تُقوّض الأمن القومي الأميركي أن يُغادرا الولايات المتحدة"، وذلك في وقت تفتتح الجمعية العامة للأمم المتّحدة أعمالها.

وحذّرت أورتيغاس من أنّه "بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً البقاء في مانهاتن"، وهو الحيّ الذي يوجد فيه مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

وتابعت "نأخذ على محمل الجدّ كلّ محاولات تقويض الأمن القومي للولايات المتّحدة".

وعززت الولايات المتحدة التي تفرض حصاراً اقتصادياً على كوبا منذ العام 1962، عقوباتها على الجزيرة منذ وصول ترامب إلى الحكم في 2017، ملغية بذلك التقارب الذي حققه سلفه باراك أوباما.

وتتهم واشنطن كوبا بتقديم الدعم العسكري للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا الرئيسي.