وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية، الثلاثاء، أن الطائرة ظهرت للمرة الأولى خلال تدريبات استعدادا لاحتفالات اليوم الوطني في الصين التي توافق الأول من أكتوبر.

واعتمدت الصحيفة في خبرها على صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر طائرات عسكرية من دون طيار، التي تسمى أيضا "الطائرات المسيّرة".

وقال خبراء عسكريون لموقع "بيرنس إنسايدر" الأميركي إنهم يعتقدون أن الطائرات الجديدة ربما تكون من نوع "دي أر-8" أ "ويجان 8" أو السيف الحاد الهجومية.

ومن المتوقع أن تلعب الطائرة "دي أر- 8" دروا رئيسيا في مواجهة القوة العسكرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادئ.

وحسب "بيزنس إنسايدر"، فإن الأمر اللافت في مسألة الطائرات الصينية الجديدة، أن شكلها يشبه طائرة أميركية غير مأهولة، وكان يعرف عنها سرعتها التي تفوق سرعة الصوت.

وأضاف الموقع الأميركي أن البنتاغون أحال الطائرة على التقاعد قبل 4 عقود، مشرا إلى أنها استخدمت في مهمات تجسس على الصين، وتحطم عدد منها في الصين، التي عرضت حطامها في متحف لعسكري قبل سنوات.

ويشير الموقع ضمنيا إلى ان الطائرات الصينية الجديدة تقليد لنموذج أميركي سابق.