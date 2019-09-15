وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الإيراني، أمير علي حاجي زاده: "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأميركية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".

وأضاف: "نحن حساسون للغاية تجاه أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد حتى ولو لمتر واحد، وإسقاطنا للطائرة الأميركية المسيرة كان تحذيرا لهم"، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلن الجيش الأميركي في يونيو الماضي أن إيران أسقطت "بلا مبرر" بصاروخ أرض-جو، طائرة بدون طيار أميركية فوق مياه مضيق هرمز، خلال موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بشأن برنامج الأخيرة النووي.

ونسبت وكالة تسنيم الإيرانية إلى حاجي زاده قوله: "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".