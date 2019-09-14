ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من شمال غرب جزر البهاما التي ضربها إعصار دوريان مؤخرا رياحا عاصفة استوائية وأمطارا غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن ليس عاصفة كبيرة.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأميركي، في وقت مبكر من يوم السبت، إن العاصفة كانت تقع على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترا) إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جريت أباكو، وتتحرك شمال غربا بسرعة ستة أميال في الساعة (10 كم / ساعة). كان لها رياح مستدامة لا تزيد عن 40 ميلا في الساعة (64 كيلومترا في الساعة).

وصدر تحذير من العواصف المدارية في شمال غرب جزر البهاما، باستثناء جزيرة أندروس.

ويتوقع خبراء أرصاد أن تبقى العاصفة قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية، لذلك لم تعد مراقبة العاصفة الاستوائية سارية بالنسبة للولاية.