وكان بوتن يتحدث في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن "أكثر من نصف مليون مهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق يعيشون في إسرائيل. طالما اعتبرناهم شعبنا، مواطنينا. وبالطبع، لسنا غير مبالين بنوع الناس الذين سيصلون إلى البرلمان الإسرائيلي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التنسيق مع جيش روسيا مهم بسبب الوجود الروسي في سوريا، وفق ما نقلت رويترز. وأضاف نتنياهو: "على مدار الشهر الماضي، رأينا زيادة حادة في محاولات إيران لاستخدام الأراضي السورية لمهاجمتنا".

ومن المقرر أن يعقد نتانياهو، الذي يرافقه في الزيارة مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جلسة مباحثات منفصلة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وتأتي زيارة نتانياهو، قبل 5 أيام، من الانتخابات التشريعية في إسرائيل، وهو يأمل في الحصول على دعم الكرملين لحشد تأييد في أوساط الناطقين بالروسية في إسرائيل.

وكان إعلان نتانياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، في حال فوزه في الانتخابات، أثار نقطة خلافية مع موسكو.

واستبقت الخارجية الروسية المحادثات بتأكيد أن موسكو تشارك العالم العربي قلقه حيال الإعلان، وحذرت في بيان من تصعيد حاد للتوتر في المنطقة.

وأشارت إلى تمسك روسيا بضرورة إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مبدأ الدولتين للشعبين، وضمن حدود العام 1967.