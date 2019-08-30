وترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى وارسو لإحياء الذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، قال انه سيركّز بدلا من ذلك على الاستعدادات للإعصار.

وأوضح ترامب للمراسلين في البيت الأبيض "أولويتنا القصوى سلامة والناس وأمنهم". وأضاف أن نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلا منه.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بأن من الضروري الاستعداد للإعصار.

كما أعلنت ولاية جورجيا الجنوبية الشرقية، الخميس، حالة الطوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول الإعصار دوريان.