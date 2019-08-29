وقال متحدث باسم أكبر مطار في أوروبا عن الخطط المزمعة لمجموعة "هيثرو بوز": "نتفق على الحاجة إلى العمل بشأن التصدي لتغير المناخ. هذه مشكلة عالمية تتطلب تعاونا وتحركا بناء. ارتكاب مخالفات جنائية وعرقلة حركة المسافرين سيأتي بنتائج عكسية".

وأضاف: "إطلاق طائرات مسيرة على مسافة 5 كيلومترات من مطار عمل غير قانوني لأنه ينطوي على مخاطر. سنعمل بشكل وثيق مع شرطة العاصمة والسلطات الأخرى للتعامل مع أي تأثيرات قد تنتج عن هذا والحد منها".

وكان نشطاء بريطانيون معنيون بتغير المناخ أعلنوا عزمهم إطلاق طائرات مسيرة تستخدم كلعب عند مطار هيثرو بلندن ابتداء من 13 سبتمبر المقبل، في خطوة من المحتمل أن توقف جميع الرحلات الجوية، للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت مجموعة "هيثرو بوز": "اعتبارا من 13 سبتمبر سنستغل ثغرة في بروتوكولات الصحة والسلامة في مطار هيثرو وسنطلق طائرات مسيرة تستخدم كلعب داخل المنطقة المحظورة للمطار".

وأضافت في بيان: "نتوقع أن ترد سلطات المطار بتأجيل جميع الرحلات الجوية. لن يتم إطلاق الطائرات المسيرة في مسارات التحليق ولن يكون هناك أي خطر على أي شخص".