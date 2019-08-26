وكان الموقع قد أورد أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا".

ولم يحدد موقع آكسيوس متى جرى هذا النقاش.

غير أن ترامب ندد بالتقرير ووصفه ب"الأخبار الكاذبة" في آخر هجماته على وسائل الإعلام.

وغرّد ترامب على تويتر "خبر آكسيوس عن اقتراح الرئيس ترامب نسف الأعاصير الكبيرة بأسلحة نووية قبل وصولها الى اليابسة، سخيف. لم أقل ذلك أبدا. مزيد من الأخبار الكاذبة فحسب".

وكان البيت الأبيض قد رفض التعليق على التقرير، لكن "آكسيوس" نقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة قوله إن "قصد ترامب ليس سيئا".

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي سبق أن قدم اقتراحا مماثلا خلال محادثة في 2017 عندما سأل مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر ب"قصف" الأعاصير لمنعها من الوصول الى اليابسة.

ولم يذكر ترامب في تلك المحادثة استخدام قنابل نووية.

وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، وفي عام 2017 بات "هارفي" أقوى إعصار يضرب اليابسة الأميركية في الـ12 عاما الأخيرة.