ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهدة عيان، ميغن هايلي، أن رجلا كان يحمل سكين مطبخ كبير طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه.

وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني". وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وإن الجريحة في حالة "مستقرة".

وفي وقت سابق، حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجوكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.