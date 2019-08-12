وأعلن جهاز الدفاع المدني أن الحريق الذي شبّ نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، قد تم احتواؤه.

ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا، إذ سرعان ما أخلت الشرطة المنطقة من سكانها، وأغلقت الطرق المحلية.

ونقلت "فرانس برس" عن نائب حاكم أثينا بيتروس فيليبو قوله: "احترق منزلان لكنهما كانا خاليين، ولا خطر يهدد في الوقت الراهن أي منطقة سكنية".

واندلع الحريق في ضاحية بيانيا، بغابة الصنوبر الواقعة عند سفح جبل ييميتوس، شرق العاصمة اليونانية.

من جانبه، قال قائد الدفاع المدني نيكوس هاردالياس لشبكة "أنتينا تي.في" التلفزيونية: "كان حريقا ضخما، ترافق مع ألسنة لهب بلغ ارتفاعها 20 مترا بالقرب من المنازل".

وتصدى للحريق أكثر من 130 رجل إطفاء، تؤازرهم طائرة قاذفة للماء، لمنع النيران من التمدد إلى المناطق السكنية المكتظة التي تبعد بضعة كيلومترات.

والجمعة، وضع قائد الدفاع المدني أجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى، بسبب مزيج من درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجفاف.

وشهدت اليونان التي ارتفعت فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية، عدة حرائق طالت الغابات، في الأيام الأخيرة.

وتمت السيطرة مساء الأحد، على حريق كان مستعرا منذ يومين في جزيرة إيلافونيسوس، لكنه أتى على أكثر من ربع هذه الجزيرة الواقعة جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، كما ذكر رجال الإطفاء الذين قاموا بإخلاء مخيم وفندق.

وتصدى رجال الإطفاء لأكثر من 50 حريق غابات في اليونان السبت، حيث اندلع حريقان قرب منطقة ماراثون، شمال أثينا، وتم إخلاء مخيم صيفي.