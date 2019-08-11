وقال موقع "يو.أو.إل" الإخباري الإلكتروني إن تلك المجموعة المسلحة التي كانت ملثمة أيضا سرقت متعلقات الضحايا بما في ذلك هواتفهم المحمولة ومحافظهم قبل هروبها.

وقالت الشرطة البرازيلية للموقع إنه ليس من بين الضحايا من له سجل إجرامي وأضافت أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى في بورتو اليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن مسرح الجريمة.

ولم تتوافر معلومات فيما يتعلق بالدافع المحتمل وراء الجريمة كما لم يتم اعتقال أحد بحلول ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفي مايو قتلت مجموعة مسلحة أخرى 11 شخصا في حانة بمدينة بيليم بشمال البرازيل.