وأغرق انقطاع الكهرباء مباني بكاملها في العاصمة جاكرتا، التي يسكنها قرابة 30 مليون نسمة في الظلام وفرض إغلاقاً موقتاً لنظام قطارات النقل السريع الجديد.

وتم إجلاء الركاب من عربات كثيرة عندما انقطع التيار الكهربائي، بحسب الشركة المشغلة للنظام في حين تأثرت خطوط سكك حديد في ضاحية العاصمة أيضاً بالانقطاع.

ولم يشمل الانقطاع مستشفيات جاكارتا ومطار سوكارنو - هاتا الدولي لأنها مزودة بمولّداتها الخاصة، بحسب مسؤولين.

والعطل الذي بدأ حوالى الساعة 12:00 (05:00 ت غ) تسبب باضطرابات في شبكة الهاتف المحمول ووضع خارج الخدمة بعض إشارات السير الأمر، الذي فاقم الفوضى في حركة المرور.

وقالت مايا لاراساتي وتبلغ 30 عاما: "الجو حار جداً في منزلي لأن المكيّف خارج الخدمة".

وبحسب شركة الكهرباء، فإن العطل حصل عندما توقف توربين الغاز عن العمل في محطة مهمة، ومشاكل في محطة أخرى.