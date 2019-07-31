وقالت يونهاب نقلاً عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إنّه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.