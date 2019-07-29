وقد عرضت سكاي نيوز عربية تقريرا مصورا بتقينة الواقع المعزز لتعريف المشاهدين بأخطار تلك الطائرات وطرق التصدي التصدي لتهديداتها وكلفتها.



وعبر هذا هذا التقرير أدناه يستطيع المشاهد الإحاطة بتلك الجوانب من خلال أسلوب سلس وشائق دون أي تعقيدات في عرض المعلومات.

وتعد نسبة المخاطرة في الطائرات المسيرة متدنية، كما أن سعرها زهيد، مقارنة بغيرها من الوسائل العسكرية، ومما يزيد من خطورتها، أنها تتحول إلى طائرة انتحارية مفخخة، قادرة على حمل كميات من المتفجرات.



ويكمن الخطر أيضا في صعوبة اكتشافها من قبل الرادارات التقليدية، خاصة الطائرات المسيرة الحديثة التي تتمتع بقدرات على التخفي.



وعسكريا، تستخدم عدة أنظمة للتصدي للطائرات المسيرة، كأنظمة الدفاع الجوي "باترويت" أو "إس 400"، أو غيرهما، لكن استخدام هذا الأسلوب مكلف جدا، فكلفة صاروخ باترويت تصل إلى مليون دولار، مقارنة بطائرة لا تكلف أحيانا أكثر من 500 دولار.

كما يمكن إسقاط هذه الطائرات المسيرة باستخدام الصواريخ المُطلقة من مروحيات حربية ومن طائرات مقاتلة، إلا أن هذا الأسلوب لا يف بالغرض أحيانا، ومكلف أيضا.



ولهذه الأسباب، تعمل الدول حول العالم على تطوير منظومات دفاع للتصدي للطائرات المسيّرة.