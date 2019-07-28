وذكر مسؤول في الشرطة أن السلطات أفرجت عن 7 إسرائيليين، الأحد. وتم الإفراج عن 5 الأسبوع الماضي.

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.

وقال أحد المصدرين "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة .

وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد عن قضية قبرص "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.