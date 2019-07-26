ولدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، الأربعاء، دخل جونسون في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنه سيتفاوض على اتفاق جديد لخروج بلاده من التكتل، محذرا من أنه في حال قوبل بالرفض من قبل الاتحاد، فمن الممكن أن تخرج بريطانيا في 31 أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق يحدد العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

وفي تغريدة نشرها على "تويتر" في وقت متأخر، الخميس، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن: "عزيزي بوريس جونسون، لن تفلح الخطب المتبجحة ولا التنمر في جعلنا نفرط في مبادئ الاتحاد الأوروبي ووحدته".

وقال روتغن: "على العكس من ذلك، سنبقى هادئين"، وعبر عن أسفه من أن "جونسون بأقواله وأفعاله وهو الذي قام بتعيين مجلس وزراء من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد يخفق في التواصل مع البلد والقارة".

وكانت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي قالت أمس الخميس إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبلغ جونسون بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر هو الاتفاق الأمثل والوحيد الذي يمكن إبرامه مع التكتل.