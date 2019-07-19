واتخذ النزاع منحى مأساويا في وقت سابق اليوم عندما أضرم كوري جنوبي النار في نفسه أمام السفارة اليابانية في سيول، في احتجاج على ما يبدو، وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

واستدعي السفير الكوري الجنوبي لليابان نام جوان-بيو للاجتماع مع وزير الخارجية الياباني بعد يوم من انقضاء مهلة حددتها طوكيو لسيول لقبول تحكيم دولة ثالثة في النزاع على قضية العمالة بالسخرة.

ورفضت كوريا الجنوبية تحكيم دولة ثالثة وقال كونو إن على سيول أن تتخذ إجراءات سريعة لتصحيح ما قالت اليابان إنه حكم غير صحيح أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بإلزام شركتين يابانيتين بتعويض العمال خلال فترة الحرب.

وتقول اليابان إن مسألة التعويض تمت تسويتها بموجب معاهدة أبرمت في عام 1965، أسست للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال كونو في مستهل الاجتماع "ما تقوم به حكومة كوريا الجنوبية الآن يصل إلى حد قلب النظام العالمي، الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية".

ورد نام بأن كوريا الجنوبية تعمل كل يوم لتهيئة الأجواء، من أجل حسم الدعاوى القضائية بشكل يكون مقبولا للجانبين، ولا يضر بالعلاقات الثنائية.

ومن ناحية أخرى قال مسؤول في إدارة الإطفاء بسيول إن رجلا كوريا جنوبيا، يبلغ من العمر 78 عاما، قاد سيارته إلى مبنى السفارة اليابانية نحو الساعة 3:20 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة (18:20 بتوقيت غرينتش أمس الخميس)، وأضرم النار في السيارة بينما كان يجلس بداخلها.

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن الشرطة القول إن والد زوجة الرجل كان أحد ضحايا العمالة بالسخرة لدى مؤسسات يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وإنه ربما أحرق نفسه احتجاجا على قرار اليابان تشديد القيود على تصدير 3 مواد لسيول تستخدم في معدات التكنولوجيا المتطورة.