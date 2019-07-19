وقال مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية إن الانفجار وقع قرب المدخل الجنوبي لجامعة كابل، حسب "فرانس برس".

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار في تغريدة أن "أربعة أشخاص قتلوا و16 آخرين أصيبوا بجروح نتيجة الانفجار اليوم في كابل"، مضيفا أن جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفيات.

وأكد المسؤول في وزارة الداخلية حصيلة القتلى، لكنه قال إن عدد الجرحى أربعة.

وأوضح أن الانفجار نجم عن قنبلة لاصقة، وهي وسيلة كثيرا ما يستخدمها مجرمون ومتمردون بوضع هذا النوع من المتفجرات تحت السيارات.

ولا تزال العاصمة الأفغانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، واحدة من أهم الأهداف لحركة طالبان وداعش، اللذين كثيرا ما يشنان هجمات مدمرة توقع قتلى وجرحى من المدنيين.