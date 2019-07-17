وكان موقع "تانكر تراكرز" الإلكتروني الذي يتتبع ناقلات النفط قد ذكر سابقا أن الناقلة التي ترفع علم بنما وتحمل اسم "رياه" والمستخدمة في مضيق هرمز لـ"تزويد السفن الأخرى بالوقود"، قد عبرت إلى المياه الإيرانية في 14 تموز/يوليو "للمرة الأولى بعد أن تباطأت سرعتها".

وأضاف الموقع أنه في تلك اللحظة توقف نظام تحديد الهوية الآلي للناقلة عن إرسال الإشارات.

وآخر موقع معروف للناقلة "رياه" كان قبالة جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إلى الناقلة على حساب رسمي في موقع تويتر بالقول إنه "بالاستناد إلى القواعد الدولية (...) اقتربت القوات الإيرانية وباستخدام زورق لقطر السفن سحبتها إلى المياه الإيرانية للقيام بالإصلاحات الضرورية".

وأضاف المتحدث أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.