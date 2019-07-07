وكانت السيارة مركونة أمام مستودع في مقاطعة برلنغتون، حين هب الإعصار الذي يعرف بـ"التورنادو".

ويتخذ هذا الإعصار شكل قمع، ويكون عاصفة شديدة ومركزة في مساحة محدودة، ولا تقل سرعتها عن 64 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت كاميرا المراقبة، أن حادث انقلاب السيارة من جراء العاصفة القوية، وقع يوم السبت، على الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضحت السلطات، أن الإعصار المخروطي الذي لم يدم طويلا، تسبب بأضرار طفيفة في أحد المستودعات القريبة من المكان.

وأشارت الشرطة، إلى عدم وقوع مصابين، من جراء الإعصار، فيما كشفت هيئة الأرصاد أن العاصفة سرعان ما تبددت.