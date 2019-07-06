ومن المؤكد أن يؤدي الإعلان، الذي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى تصعيد التوتر مع إيطاليا بسبب رفضها توفير عملية رسو آمنة لسفن المنظمات غير الحكومية.

وتتوقف سفينة أخرى هي "أليكس"، التي تديرها منظمة (ميدتيرانيا سيفينغ هيومانس) الإيطالية، بالفعل قبالة لامبيدوسا خارج المياه الإقليمية الإيطالية، وعلى متنها 40 مهاجرا آخر.

وقالت (سي آي): "نحن لا نخاف" من وزير الداخلية المتشدد ماتيو سالفيني، "لكن بدلا من ذلك، نتجه نحو أقرب ميناء من أجل السلامة".

وتزعم المنظمة أن هناك 39 قاصرا على متن السفينة.

وتأتي المواجهات الجديدة بعد أسبوع من شق سفينة إنقاذ ألمانية طريقها إلى ميناء لامبيدوسا، بحجة "حالة الضرورة".