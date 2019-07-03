ولم تذكر الوكالة اسم الجماعة لكن الاشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية، والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستاني.

وقال الحرس الثوري في بيان بثته الوكالة إن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب بينما كان المسلحون يحاولون التسلل إلى إيران، مما أسفر عن مصرع اثنين من الحرس الثوري.

وأضاف البيان أن عددا آخر من المسلحين أصيب فيما صادر الحرس بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات- بحسب زعم البيان.