وفي بيان صدر الجمعة ووجهه إلى بوتن، قال جون: "أختلف بشدة مع وجهة نظرك بأن إتباع سياسات تعتنق التنوع الثقافي والجنسي أصبح باليا في مجتمعاتنا".

واتهم أيضا جون، وهو مثلي، بوتن بالنفاق لقوله في نفس المقابلة إنه يريد أن يعيش المثليون في سعادة. بينما أفادت تقارير بأن روسيا حظرت مشاهد لمثليين في فيلم (روكيت مان) المأخوذ عن قصة حياة جون.

وكان بوتن قال، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أخطأت بتبنيها سياسة ليبرالية تجاه الهجرة من الشرق الأوسط.

وأضاف "الفكرة الليبرالية تفترض مسبقا أنه ليس هناك ما يتعين فعله. المهاجرون يمكن أن يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا دون عقاب لأنه يجب حماية حقوقهم كمهاجرين. ما هي هذه الحقوق؟ أي جريمة لا بد وأن يكون لها عقابها".

وتابع "ولذلك فإن الفكرة الليبرالية أصبحت بالية. ولقد تصادمت مع مصالح الأغلبية الساحقة من الشعوب".