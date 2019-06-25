واستهدف ترامب المرشد الإيراني الأعلى ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين بعقوبات أميركية جديدة أمس الاثنين، متطلعا إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي إن ظريف سيقع تحت طائلة تلك العقوبات هذا الأسبوع.

وكتب ظريف على تويتر قائلا "ترامب محق 100 في المئة في أن الجيش الأميركي ليس له حق (في التواجد) بالخليج. إبعاد (الجيش) لقواته يتماشى تماما مع مصالح الولايات المتحدة والعالم. لكن من الواضح الآن أن الفريق باء غير مهتم بالمصالح الأميركية - إنهم يمقتون الدبلوماسية ومتعطشون للحرب".

وكان ظريف قال في الماضي إن أعضاء "الفريق باء"، ومنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يدفعون ترامب إلى صراع مع طهران.

وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها"، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط تحمل واشنطن إيران المسؤولية عنها.

وتنفي طهران ضلوعها في تلك التفجيرات التي أصابت ست سفن، قرب مضيق هرمز الذي يمر منه قرابة خمس النفط العالمي.