وذكرت الوكالة أن جلال حاجي زوار كان متعاقدا سابقا مع المنظمة الجو فضائية بوزارة الدفاع.

وأوضحت أن زوار الذي ترك عمله هذا قبل 9 سنوات، أدين في محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وجود وثائق ومعدات للتجسس في منزله، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت الوكالة إن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكم شمل سجن زوجة زوار لمدة 15 عاما، بعد إدانتها في القضية ذاتها.

وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 4500 سجين الإعدام في إيران، وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة.

وتتصدر إيران دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، بينما تفعل ذلك دون محاكمة عادلة، وهو ما يثير انتقادات دولية واسعة.