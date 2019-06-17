وقالت الوزير الفرنسية في خطاب: "الطائرة المسيرة الأوروبية ترمز إلى الاستقلالية الاستراتيجية التي نرغب في اكتسابها، ونحن بأمس الحاجة إليها في عملياتنا".

وأضافت بارلي متوجهة إلى المجموعات التي اقترحت المشروع (إيرباص والفرنسية داسو وليوناردو الإيطالية) "لكنني أود أن أقول -والصناعيون يعرفون ذلك- إن هذا البرنامج لن يحقق الهدف منه ما لم تكن الطائرة المسيرة قادرة على المنافسة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الجيوش الفرنسية قولها "على صناعيينا أن يكونوا منطقيين. حاليا ثمن الطائرة باهظ".

وأضافت: "انها مسألة لا تعني الشارين فقط، وأتحدث عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بل أيضا الزبائن في الخارج مستقبلا".

واستطردت: "امامنا فترة مفاوضات مكثفة وآمل في أن نتمكن من إعلان أخبار سارة معا بحلول نهاية العام".