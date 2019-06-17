وجاء في وثيقة للفاتيكان أنه ينبغي للكنيسة أن تبحث في تعيين رجال متزوجين قساوسة في مناطق نائية بالأمازون، بسبب ندرة رجال الدين في المنطقة.

ويعتبر البعض هذه الخطوة تحولا تاريخيا، قد يمهد الطريق أمام الاستعانة بقساوسة متزوجين في مناطق أخرى يندر فيها رجال الدين، حسب ما أشارت وكالة رويترز.

كما تدعو التوصية التي تضمنتها ورقة عمل أعدها الفاتيكان للعرض على اجتماع للأساقفة من الأمازون، مقرر عقده في أكتوبر، إلى نوع من "الترسيم الرسمي" لنساء في المنطقة، ولكن دون الخوض في تفاصيل.

وهذه هي أول إشارة مباشرة في وثيقة للفاتيكان إلى إمكانية ترسيم متزوجين قساوسة وإن كان بشكل محدود، ومنح دور ديني أكبر للنساء، في إحدى مناطق العالم.