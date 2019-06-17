وردا على سؤال عن هذا الاحتمال، قال رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا شمالي البلاد، "لم لا؟"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن شبكة "سي أن أن" الأحد.

وأضاف أول مرشح مثلي علنا للبيت الأبيض "أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التي يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء. لكن بالتأكيد هذه مسألة علي مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التلفزيون".

واحتفل بوتيدجاج وزوجه الذي يعمل مدرسا في معهد، الأحد بذكرى مرور عام على "زواجهما".

ولم يكشف المرشح الديمقراطي علنا أنه مثلي، إلا قبل أشهر من تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة في يونيو 2016.

وقد قال إنه يريد أبناء لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع.