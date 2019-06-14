ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي، في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية، باعتبارها جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

وصرح ماكرون، عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي، في مالطا، يوم الجمعة، "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفا في هذا الأمر"، وفق ما نقلت رويترز.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الفرنسي أن الإصلاحات في منطقة اليورو يجب أن تستمر بعد أن اتخذ وزراء المالية خطوات نحو توثيق التكامل، بدون الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل شائكة متنازع عليها مثل ميزانية مشتركة للمنطقة.

وأضاف قائلا "هذه الخطوة الأولى ليست كافية ويجب علينا أن نذهب إلى مدى أكبر بكثير.. نحتاج إلى أداة استقرار لمنطقة اليورو.. ضمان أوروبي للودائع".

ومن المنتظر أن يجري وزراء المالية المزيد من المناقشات حول مصادر للتمويل وميزانية مشتركة.