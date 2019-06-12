وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "مضايقة الرئيس".

ولاحقا، غرّد الرئيس الأميركي مقدما مزيدا من التفاصيل عن غضبه، قائلا: "لقد تحدث مولر. لم يجد تواطؤا بين حملة ترامب والروس. كل شيء يفعله الديمقراطيون هو محاولة تدمير رئاسة ترامب التي حققت نجاحا هائلا".

ويحاول الديمقراطيون الحصول على النسخة الكاملة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، من أجل العثور على أدلة تدين ترامب في مسألة عرقلة العدالة، في محاولة لعزله.

وفي استعراض لإنجازاته الاقتصادية، قال ترامب: "لدى الولايات المتحدة معدل تضخم منخفض للغاية. أمر جميل".

وأضاف أن واشنطن خسرت بسبب "غبائها" نحو 30 في المئة من أعمال صناعة السيارات لصالح المكسيك، وإذا ما ارتفعت الرسوم الجمركية، فإن أصحاب هذه الصناعة سيعودون إلى الولايات المتحدة.

وأعرب ترامب عن سعادته بالصفقة التي أبرمها مع المكسيك بهذا الشأن، رغم اعتراض الديمقراطيين عليها.

ودخل الرئيس الأميركي في حرب كلامية مع الديمقراطيين على خلفية مسائل عدة، مثل جدار المكسيك وملف المهاجرين وغيرها، لكن حدة هذه الحرب ازدادت في الآونة الأخيرة، خصوصا مع اقتراب السابق نحو انتخابات الرئاسة في 2020.

ويقول الديمقراطيون إن البيت الأبيض "يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية"، فيما يرد ترامب وحزبه بأن وراء الأمر "دوافع سياسية".